Son Mühür - Alacaklının hazırladığı eksik senede dayanılarak yapılan haczin geçerliliğine ilişkin tartışma Yargıtay’a taşındı. İlk derece mahkemesi ile istinafın reddettiği başvuru, Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek Mahkeme, düzenleme yeri eksik olan bir senede ve herhangi bir mahkeme kararına dayanmadan gerçekleştirilen haczin hukuka aykırı olduğuna hükmederek borçluyu haklı gördü.

Hukuka aykırılık olarak görülmedi

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre süreç, bir borçlunun Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesine yaptığı başvuruyla başladı. İlk derece mahkemesi borçlunun talebini reddetti. Borçlu, kararı istinafa taşıdı ancak başvurusunu süresi içinde gerekçelendirmediği için istinaf incelemesi yalnızca kamu düzeni yönünden yapıldı. Bölge Adliye Mahkemesi ise dosyada hukuka aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu geri çevirdi.

Borçlu haklı çıktı

Dosya temyiz üzerine Yargıtay’ın önüne geldi. Yargıtay, düzenleme yeri bulunmadığı için senedin geçerlilik şartlarını karşılamadığını belirterek borçlunun temyiz istemini haklı buldu. Kararda, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun 688/6. maddesi uyarınca senetlerde düzenleme yerinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Bu eksikliğin kamu düzeni kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, mahkemelerin İcra ve İflas Kanunu’nun 170/a-2. maddesi gereğince bu tür eksiklikleri kendiliğinden incelemekle yükümlü olduğu ifade edildi. Bu nedenle Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı bozuldu. Yargıtay’ın bu hükmü, eksik düzenlenen senetler ve usulsüz haciz işlemleri konusunda önemli bir emsal olarak görülüyor; kararla hem borçluların hukuki güvencesi güçleniyor hem de alacaklılara senet düzenlerken yasal şartlara dikkat etmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor.