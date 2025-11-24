Son Mühür- Kaza, Şişli’de saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Engin Çağlar’a, motosikletli Berkay O. çarptı. Ağır yaralanan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

“Kastım yoktu, görmedim”

Kazanın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay O., olayda herhangi bir kastı bulunmadığını ifade etti. Çağlar’ı ilk anda fark etmediğini belirten sürücü, manevra yapmak istediği sırada çarpmaktan kaçamadığını söyledi. Sanatçının ölümünden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Soruşturma tamamlandı

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunda sürücünün “tali kusurlu” olduğu değerlendirilerek dava açılması için yeterli delilin toplandığı belirtildi.

6 yıla kadar hapis talebi

İddianamede Berkay O.’nun “taksirle öldürme” suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Dosya, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Duruşmanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.