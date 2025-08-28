Son Mühür- Terörsüz Türkiye projesinin en önemli aşamalarında biri olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu altıncı toplantısını geride bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde devam eden toplantılara ilk günden itibaren tepki gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, komisyonu ‘’Öcalan Komisyonu’’ olarak nitelendirdi.

Türk milleti sizi sessizce ama dikkatle izliyor...

Kurtulmuş’un Baro Başkanlarının konuk olduğu toplantıda süreçle ilgili yasal değişiklik yapılması gerekeceğine yönelik açıklamalarına göndermede bulunan Özdağ,

‘’TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Öcalan komisyonunda yaptığı konuşmada sürecin ilerlemesinin yasal değişiklikleri gerektirdiğini açıkladı.

Hani PKK kayıtsız şartsız silah bırakacak, kendisini feshedecek diyordunuz.

Şimdi Öcalan/PKK’nın istediği milli ve üniter devlet aleyhine yasal değişiklikleri Öcalan komisyonunun başlatacağını itiraf ediyorsunuz.

Sandıkta hesap vereceksiniz.’’ Mesajı verdi.