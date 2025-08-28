Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, özellikle son günlerde çeşitli basın kuruluşlarında çıkan yerli ve milli uçak gemisinin işleyiş süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Stratejik gerçeklerin kamuoyunun dikkatine sunulması zorunludur

Türk Deniz Kuvvetleri’nin uzun zamandır uçak gemisi sahibi olmak için çeşitli çalışmalar ortaya koyduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Son günlerde basında yer alan ‘yerli ve millî uçak gemisi bazı bileşenlerinin inşa faaliyetlerinin başladığı’ yönündeki haberler, kamuoyunda heyecan uyandırmış ancak beraberinde önemli soruları da gündeme getirmiştir. Bu çerçevede bazı stratejik ve yapısal gerçeklerin kamuoyunun dikkatine sunulması zorunludur. Öncelikle; uçak gemisi sahibi olma hedefi yeni bir fikir değildir. Bu vizyon, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yıllar önce ‘uzun vadeli harekât ihtiyacı’ olarak belirlenmiştir.” diye konuştu.

“Birçok kritik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi zorunludur”

Öte yandan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde iktidara önerilerde bulunan CHP’li Yankı Bağcıoğlu, söz konusu yazısında şu ifadeleri kullandı: “Ancak bu vizyon belirlenirken o günkü harekat ortamı ve harekat ihtiyaçları esas alınmıştır. Özellikle son dönemdeki savaş ve çatışmalardan alınan dersler, komşu ülkelerde ve bölgemizdeki gelişmeler ile bekamıza yönelik artan tehditler, bir çok alanda harekat ihtiyaçları önceliklendirmesinin yeniden yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede; uçak gemisinden çok daha öncelikli olan birçok kritik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi zorunludur.

Ülkemizin sınırlı bütçe kaynakları dikkate alındığında; uçak gemisi projesinin öncelik verilmesi gereken acil güvenlik projelerinin önüne geçirilmesi, ciddi bir stratejik hata olabilecektir. Bu konuda çarpıcı bir örnek vermek gerekirse; uzun yıllara dayanan uçak gemisi işletme kültürüne sahip İngiltere bile bugün uçak gemilerine konuşlu erken ihbar ve kontrol uçağı eksikliğini henüz giderememiştir. Kraliyet Donanması bu açığı geçici olarak helikopter tabanlı Crowsnest sistemleriyle kapatmaya çalışmaktadır. Bu durum, bir uçak gemisinin inşası ile onu etkili bir savaş platformu haline getirmenin arasındaki büyük farkı açıkça göstermektedir.”