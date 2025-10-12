Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, partinin düzenlediği 1. Tarım Çalıştayı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Özdağ, çalıştayın, partinin ilerleyen dönemde düzenlemeyi planladığı diğer çalıştayların ilk adımı olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde organize suç, uyuşturucu ve sanal kumara karşı “Tertemiz Türkiye” temalı bir çalıştayın da yapılacağını duyurdu.

Ekonomik buhran ve çözüm önerileri

Özdağ konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Enflasyonun kontrol edilemediğini, halkın açlıkla mücadele ettiğini ve özellikle 16 milyon emekli ile asgari ücretlilerin ciddi alım gücü kaybı yaşadığını ifade etti. Esnaf ve sanatkarların yüksek vergi ve cezalar nedeniyle zor durumda olduğunu belirten Özdağ, çiftçilerin ise artan girdi maliyetleri ve yanlış tarım politikaları nedeniyle üretimden kopmak zorunda kaldığını söyledi.

Ayrıca iş dünyasında mal ve mülklerini yurt dışına taşıyan iş insanlarının sayısının arttığını, ülkenin ekonomik yükünün 13 milyon sığınmacı ve kaçak ile daha da ağırlaştığını kaydetti. AK Parti’nin, bu ekonomik krizi çözmek için bir yol haritası olmadığını ileri sürdü.

Zafer Partisi’nin ekonomi modeli: “Zafer ekonomisi”

Özdağ, Zafer Partisi’nin “Zafer Ekonomisi” adını verdiği ekonomik programını tanıttı. Programın, neoliberal ekonomi modelini reddederek, devletin ekonomide aktif rol oynadığı ve planlı kalkınmayı esas alan karma ekonomiyi savunduğunu belirtti.

Bu çerçevede yandaş kapitalizmin sona erdirileceği, ihalelerin gerçek serbest piyasa kurallarıyla yapılacağı ve devlet kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçileceği açıklandı. Kamu-Özel İş Birliği projeleriyle yandaşlara aktarılan kaynakların durdurulacağı, vergi muafiyetlerinin kaldırılacağı ve makam araçları ile uçakların satışa çıkarılacağı bildirildi.

Tarım ve çiftçi politikaları

Özdağ, tarımın bir “afet sürecinden” geçtiğini vurguladı. Çiftçilerin kuraklık, yüksek girdi maliyetleri ve zararına satış gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Zafer Partisi’nin, Büyükşehir Yasası’nı yeniden düzenleyerek köylerin hukuki statüsünü sağlamlaştıracağını ve köylere dönüşü teşvik edeceğini açıkladı.

Çiftçilere ucuz ve uzun vadeli kredi sağlanacağını, mazot üzerinden KDV ve ÖTV kaldırılacağını, yerli tohum ve gübre kullanımının artırılacağını belirten Özdağ, Tarım Bakanlığı’nın yeniden Türk milletine ait olacağını ifade etti.

Eğitim ve gençlik odaklı reformlar

Özdağ, Türk gençliğinin büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu belirterek, eğitim sisteminin baştan sona yeniden yapılandırılacağını söyledi. Meslek liselerinin güçlendirileceğini, apartman üniversitelerinin kapatılacağını ve öğrencilerin insanca yaşam koşullarına kavuşturulacağını açıkladı.

Gençlerin iş hayatına yönlendirilmesi, eğitimsiz gençlerin tamamlanmamış eğitimlerinin tamamlanması, atanamayan öğretmenlerin istihdamı ve köy okullarına ek öğretmen atanması gibi somut adımların atılacağı duyuruldu.

İktidar eleştirisi ve seçim stratejisi

Özdağ, DAM İttifakı’nı oluşturan AK Parti, MHP ve DEM’nin Türkiye’yi felakete sürüklediğini savundu. Muhalefetin iktidara gelmesini engellemeye yönelik operasyonlara dikkat çekti. Zafer Partisi’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’yi dolaşarak projelerini anlatacağını ve halktan destek isteyeceğini belirtti.

Özdağ, çalıştayların Ankara ve farklı illerde devam edeceğini, iktidara gelindiğinde Türkiye’yi nasıl yöneteceklerini halka anlatacaklarını söyledi.