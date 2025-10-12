Son Mühür / Merve Turan - HBS Araştırma, Ekim ayında 3 bin 200 seçmenle gerçekleştirdiği son anket sonuçlarını açıkladı. Çalışmada, katılımcılara cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hangi adaya oy verecekleri soruldu.

CHP’den erken seçim çağrıları

Ankara ve İstanbul’daki siyasi gelişmelerin ardından özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin iptal kararı ve tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi içinde erken seçim taleplerinin yükselmesine neden olmuştu. Parti yetkilileri, bu gelişmelerin ardından seçim takviminin öne çekilmesi çağrılarını sürdürüyor.

İkinci tur tercihlerinde Yavaş önde

Anket sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur tercihlerinde katılımcıların yüzde 42,7’si mevcut Cumhurbaşkanı ve AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklerken, yüzde 57,3’ü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı tercih etti. Bu sonuç, Yavaş’ın ikinci turda önde olduğunu gösteriyor.