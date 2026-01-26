Son Mühür- Asal Araştırma’nın Ocak 2026’da gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasında kararsız seçmenlerin oranı, CHP ve AK Parti’nin önüne geçti. Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan araştırmada, seçmen tercihlerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Kararsızların oranı yüzde 33,4’e ulaştı

Ankette katılımcılara, “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Yanıtlara göre kararsız seçmenlerin oranı yüzde 33,4 ile ilk sırada yer aldı. CHP yüzde 23,2 ile ikinci sırada bulunurken, AK Parti yüzde 21,4 ile üçüncü sırada kaldı.

Kararsızlar dağıtılınca CHP zirveye çıktı

Araştırmada, kararsız seçmenlerin oylarının dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlar da paylaşıldı. Buna göre CHP yüzde 34,8 ile birinci sıraya yükseldi. AK Parti yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı.

Partilerin oy dağılımı

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

CHP: %34,8

AK Parti: %32,1

DEM Parti: %8,4

MHP: %7,0

İYİ Parti: %4,9

Zafer Partisi: %3,3

Yeniden Refah Partisi: %3,0

Anahtar Parti: %2,7

Türkiye İşçi Partisi: %1,2

Diğer partiler: %2,6