Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi, Diyarbakır’da iki ilçe başkanlığıyla ilgili görev değişikliği kararı aldı. Bu kapsamda Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin ile Çınar İlçe Başkanı Ömer Murat Delil görevden alındı.

Teşkilat Başkanlığı’ndan resmi açıklama

Görevden alma ve yeni atamalara ilişkin açıklama, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla görev değişikliğine gidildiği ifade edildi.

Kayapınar İlçe Başkanlığı’na yeni atama

Yapılan duyuruya göre, Kayapınar İlçe Başkanlığı görevine Serkan Kahraman atandı. Açıklamada, önceki İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin’e bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalar ve gayretleri nedeniyle teşekkür edildi.

Çınar ilçesinde görev değişikliği

Çınar İlçe Başkanlığı’na ise Mehmet Arzu’nun atandığı bildirildi. Parti tarafından yapılan açıklamada, görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla Ömer Murat Delil’e teşekkür edilirken, yeni ilçe başkanına başarı dilekleri iletildi.