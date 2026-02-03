Son Mühür- CHP Manisa il örgütü güne istifa haberiyle başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in depremin yıldönümü öncesi Kahramanmaraş'ta grup konuşması yaptığı dakikalarda, Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Esra Durukan'ın istifa açıklaması şöyle...



CHP Kamuoyuna Duyuru

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Yönetim Kurulu’ndaki görevimden, lüzum gördüğüm sebeplerle istifa etmiş bulunuyorum.

Bu karar benim için kolay alınmış bir karar değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değil; emeğin, dayanışmanın, örgütlü mücadelenin ve umudun adıdır. Bu bağ hiçbir unvanla ölçülmez, hiçbir görevle sınırlanamaz.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Devrim, milletin kalbinde ve vicdanında yapılır” sözünden aldığım güçle; bugün bir görevden ayrılıyor olabilirim ancak örgütümden, yol arkadaşlarımdan ve bu büyük mücadelenin sorumluluğundan asla vazgeçmiyorum.

Partimin neferi olmaya devam...



Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; halktan yana, adaletten yana, eşit ve özgür bir Türkiye mücadelesinde aynı inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğim.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütlü gücüyle, omuz omuza verdiğimiz bu yolda; dün olduğu gibi bugün ve yarın da partimin neferi olmayı sürdüreceğim.

CHP Kamuoyuna saygıyla duyururum.