Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Eskişehir programı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, 2025’in Türkiye için ekonomik ve siyasi açıdan zor bir yıl olduğunu vurguladı.

Ekonomik kriz ve sanayide çöküş

Özdağ, 8 yıldır dar gelirli ve sabit gelirli yurttaşların milli gelirden aldığı payın azaldığını, sanayi üretiminin durduğunu ve tarımsal üretimin gerilediğini ifade etti. 2026 yılında ekonomik buhranın daha da derinleşeceğine dikkat çeken Özdağ, sanayicilerin sermayelerini yurt dışına taşıyarak veya yabancı fonlara satarak korunmaya çalıştığını söyledi.

Türk sanayisinin özellikle tekstil sektöründe büyük kayıplar yaşadığına işaret eden Özdağ, 364 bin tekstil işçisinin işini kaybettiğini ve sektörün milyarlarca dolarlık sermayesini Mısır’a kaybettiğini belirtti. Mobilya ve ayakkabı sektörlerinde de benzer bir göç gözlendiğini ekledi. İzmir’de düzenlenen tekstil fuarına değinen Özdağ, ürünlerin yüzde 80’inin ithal olduğunu ve hükümetin üreticinin önünü açmadığını dile getirdi.

PKK ile yapılan görüşmeler ve Cumhuriyetin kırılma riski

Özdağ, PKK ile sürdürülen görüşmeleri eleştirerek, bu süreçte Cumhuriyet’in kuruluş esaslarına yönelik riskler oluştuğunu söyledi. Abdullah Öcalan’a yönelik tavizleri eleştiren Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulan komisyonlarda terör örgütüyle müzakere yapılmasını milli egemenliğe aykırı buldu. Ayrıca Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacak olmasını ve siyasette aktif rol almasını da eleştirdi.

Suriye ve yabancı destekli narkoterör

Suriye’nin kuzeyinde PKK kaynaklı bir yapı oluştuğunu ifade eden Özdağ, örgütün Avrupa’da geniş bir haraç ağı ve narkotik gelirleriyle finanse edildiğini belirtti. Öcalan’ın bu gelirleri Türkiye’ye devretme önerisini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Altın madenciliği ve çevre tahribatı

Özdağ, yabancı şirketlerin Türkiye’deki altın madenciliği faaliyetlerini eleştirerek, Erzincan İliç ve Kemaliye’de doğaya verilen zararların büyük olduğunu söyledi. Dünya Harikası Kaz Dağları’nda da benzer tahribatlar yaşandığını belirten Özdağ, Zafer Partisi olarak madenlerin işlenmesinde milli teknoloji kullanımını savunduklarını açıkladı.

Gençlerin evlenme sorunu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarına yanıt veren Özdağ, gençlerin evlenememesinin ekonomik ve sosyal sistemin sorunlarından kaynaklandığını söyledi. Mevcut eğitim ve işsizlik sorunları çözülmeden gençlerin refah ve huzura ulaşamayacağını vurguladı.

Eskişehir’de partilerine katılan belediye meclis üyeleri üzerinden değerlendirme yapan Özdağ, Zafer Partisi’nin her kesimden ve farklı siyasi geçmişe sahip yurttaşları kabul ettiğini belirtti. Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine tavizsiz bağlılıklarıyla milli merkezdeki tek siyasi parti olduklarını söyledi.