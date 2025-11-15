Gazeteci ve siyasetçi Şamil Tayyar, Aile Bakanı’nın “Hanelerin yarısında çocuk yok” açıklamasının ardından Türkiye’de aile yapısındaki dönüşüme ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sorunun sadece ekonomik gerekçelere indirgenemeyeceğini, toplumun köklü bir değişim sürecinden geçtiğini vurguladı.

Tayyar, MAK Araştırma’nın 20 yıl arayla yaptığı iki araştırmayı örnek göstererek, evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki tercihlerde ciddi bir kırılma yaşandığını ifade etti.

"2024 yılında çok çocuklu aile talepleri öne çıkıyordu"

2004 yılındaki araştırmada “evlenmek istemiyorum” veya “çocuk istemiyorum” diyen hiç kimse bulunmadığını hatırlatan Tayyar, o dönem çok çocuklu aile talebinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Araştırmada, 4 ve üzeri çocuk isteyenlerin toplam oranı yüzde 58’i buluyordu.

2024 yılı Kasım ayında yapılan ikinci araştırmanın sonuçları ise tablonun tersine döndüğünü ortaya koydu. Buna göre; katılımcıların yüzde 8’i evlenmek istemediğini, yüzde 7’si ise evlense bile çocuk sahibi olmak istemediğini belirtti.

Çocuk sayısı tercihlerinde düşüş

Ayrıca 8 ve daha fazla çocuk isteyen hiç kimsenin kalmadığı, 7 çocuk isteyenlerin oranının ise yüzde 1’in altına düştüğü aktarıldı. Çocuk sayısı tercihleri de önemli ölçüde azaldı; en yüksek oran yüzde 28 ile 2 ve 3 çocukta toplandı.

Tayyar, konut tipi taleplerindeki değişimin de bu dönüşümü doğruladığını söyleyerek, “Geniş aile yıllar önce dağılmıştı, şimdi çekirdek aile de dağılıyor” ifadelerini kullandı.