Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zonguldak’ta gerçekleştirdiği ziyaretler ve partisinin yeni il binasının açılışı sırasında yaptığı değerlendirmelerde Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izni kararına da değindi. Özdağ, konuya ilişkin görüşünü aktarırken, "Ben Sayın Mansur Yavaş'ın saklayacak, gizleyecek bir şeyi olmadığını düşünüyorum, inanıyorum" sözlerini özellikle vurguladı.

MHP seçmenini Zafer Partisi’ne davet etti

Kentte partililerle bir araya gelen Özdağ, Türkiye’nin terörle mücadelesine dair sert mesajlar vererek, terörün ancak kararlı bir mücadeleyle sona erdirilebileceğini ifade etti. MHP Genel Başkanı’nın İmralı’ya gitme yönündeki açıklamalarının parti tabanı tarafından alkışlanmasını sorgulayan Özdağ, bu durumun Alparslan Türkeş’in çizgisiyle bağdaşmadığını savundu ve salondaki coşkunun MHP seçmeni açısından düşündürücü olduğunu belirtti. Bu bağlamda, "Alkışlardı" diyenlere söz söylemeyeceğini ifade eden Özdağ, "Alkışlamazdı" diyen tüm MHP seçmenlerini ise Zafer Partisi’ne davet etti.

‘Düşman ceza hukuku anlayışının ürünü’

Gündemdeki soruşturma izinleriyle ilgili değerlendirmesini sürdüren Özdağ, Mansur Yavaş’a verilen iznin iktidarın muhalefete yönelik yaklaşımının bir yansıması olduğunu iddia etti. Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek hakkında hazırlanan çok sayıdaki dosyaya rağmen “inatla soruşturma açılmadığını” savunan Özdağ, bunun siyasette “düşman ceza hukuku” anlayışının bir ürünü olduğunu ifade etti.