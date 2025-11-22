Son Mühür- TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun İmralı’ya heyet gönderilmesine ilişkin kararı tartışma yarattı. Komisyonun 18’inci toplantısında, 32 milletvekilinin “Evet” oyuyla alınan kararın ardından CHP, heyete üye vermeyeceğini açıkladı ve toplantıyı terk etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada, “İmralı ziyaretiyle ilgili görüşmelerin halktan gizlenerek yapılmasını doğru bulmuyoruz. Partimiz, bu ülkeye barışı getirecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından CHP’li 11 üye toplantı salonunu terk etti, ancak komisyon çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Parti içinden tepkiler ve istifalar

CHP’nin İmralı kararına yönelik parti içinde hem destek hem de eleştiriler yükseldi. Parti yönetimine karşı çıkan isimlerden biri, CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan oldu. Akan, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda CHP’den ve görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Akan’dan sert eleştiriler

Akan, videoda CHP’nin Kürt sorununda tutumunu eleştirerek, “Kürt sorunu söz konusu olduğunda CHP farklı bir çizgi izliyor. Nusaybin’de halk yıllardır emek veriyor, kayyumlara rağmen partimize destek verdi. Ancak hakları söz konusu olduğunda yanımızda durulmuyor” ifadelerini kullandı.

“Kürt halkını sevmeyen…”

Abdulvehap Akan’ın dikkat çeken açıklamalarından biri ise, “Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” cümlesi oldu. Bu açıklama, partideki tartışmaları daha da derinleştirirken, CHP’nin Kürt politikası konusundaki eleştirileri gündeme taşıdı.