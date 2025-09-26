Zafer Partisi lideri Özdağ’dan erken seçim açıklaması!

Son Mühür- Kadirli’de konuşan Özdağ, Türkiye’de şu an için bir erken seçim havası bulunmadığını belirterek, “Henüz bir erken seçim atmosferi oluşmadı. Bir DAM ittifakının içinde, yanında ya da sağında solunda değil; ancak karşısında oluruz” dedi.

DAM ittifakının DEM, AK Parti ve MHP’den oluştuğunu söyleyen Özdağ, bu oluşumu sert sözlerle eleştirdi:

“DAM ittifakı, mecliste Öcalan komisyonunun ana omurgasını oluşturan bir ittifaktır. PKK’ya taviz veren bir ittifaktır. Türk milleti ve Türk devleti bir terör örgütüne taviz vermesini kabul etmez. Biz de bu tavrımızı ‘Mehmetçik katillerine af yok’ mitingleriyle ortaya koyduk.”

“Öcalan komisyonuna karşı mücadele sürecek”

Özdağ, Zafer Partisi’nin terörle mücadelede tavizsiz tutumuna dikkat çekerek, komisyon çalışmalarına karşı yeni adımlar atacaklarını açıkladı:

“Şimdi de Öcalan’ın komisyonunun yapmış olduğu çalışmaları anlatan paneller düzenliyoruz ve bu süreci sürdüreceğiz. Ekim ayında komisyon görüşmelerinin sonucunun yasalaşma sürecine gireceğini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı. İş o aşamaya geldiğinde Zafer Partisi olarak politikalarımızı sahaya taşıyarak Türk milleti ile paylaşacağız.”

“Gündemimiz seçim değil, halkın sorunları”

Erken seçim tartışmalarına kapıyı kapatan Özdağ, partilerinin asıl gündemini açıkladı. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarının öncelikli olduğunu belirten Zafer Partisi lideri, şunları söyledi:

“Gündemimizde seçim yok. Gündemimizde emeklilerin, dul ve yetimlerin yani 16 milyon insanın açlıkla mücadelesi var. Gündemimizde 6 milyon asgari ücretli vatandaşımızın insanca yaşam koşullarına ulaşma mücadelesi var. Ayrıca 4 milyon ev gencinin işsiz bırakılması ve hayattan koparılması sürecine karşı mücadele veriyoruz.”

“Türk halkına daha güzel bir Türkiye”

Konuşmasını toplumsal hedeflere vurgu yaparak sürdüren Özdağ, Zafer Partisi’nin kararlılığını şu sözlerle özetledi:

“Bizim gündemimiz Türk halkına daha güzel bir Türkiye oluşturma mücadelesidir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”