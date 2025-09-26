Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri Bakanlığı teşkilatındaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlattı.
10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, haklarında ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4’ü aktif görevde, 6’sı ihraç edilmiş toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı operasyon
Ankara merkezli yürütülen çalışmada, 26 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel birim ile kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışması sonucu gerçekleştirildi.
Soruşturma devam ediyor
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürüldüğü, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.