Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, PKK ile yürütülen ikinci müzakere dönemine değinerek, TBMM’de kurulan Öcalan Komisyonu’nda Öcalan’ın gündeme getirdiği fikirlerin tartışıldığını belirtti. Özdağ, komisyon kapsamında farklı kişi ve kuruluşların görüşlerinin kayda alındığını ifade etti.

Diyarbakır Barosu’nun açıklaması tartışma yarattı

Komisyona davet edilen kuruluşlar arasında baroların da bulunduğunu kaydeden Özdağ, Diyarbakır Barosu’nun katılımına dikkat çekti. Diyarbakır Barosu Başkanı, bir yayın organına yaptığı açıklamada Kürdistan bölgesinden üç baronun katılım sağladığını belirtmişti. Özdağ, “Türkiye’nin hiçbir bölgesi Kürdistan değildir. Bu tür ifadeler, ilgili baroları başka bir ülkenin kuruluşu gibi göstermek anlamına geliyor” dedi.

Zafer Partisi’nden suç duyurusu

Özdağ, bu açıklamanın Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğüne yönelik bir zihniyeti yansıttığını ve suç teşkil ettiğini vurguladı. Zafer Partisi olarak söz konusu açıklama hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özdağ, “Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tüm eylem ve açıklamalara karşı, hem siyasi hem hukuki olarak gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.