Son Mühür- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç'un Türk Tarih Kurumu'nun XX. Tarih Kongresi'ne gönderdiği bildirinin kabul edilmemesinin ardından başlayan tartışma büyüyor.

‘’Bunu yapan kişilerin kim oldukları kongrenin sayfasında kabak gibi yazıyor zaten.'' hatırlatmasında bulunan Doç. Dr. Erkoç,

''Ben şahsen bizi yıllarca oyalayan, bizi hep görmezden gelen, bugüne kadar tek bir tane atıf yapmayan, 40-50 yıl önce yazdıkları köhnemiş yazılarını zerre güncelleme ihtiyacı görmeyen bu kişileri akademisyen saymıyorum ve buradan hepsine açık bir şekilde savaş ilan ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bunların geçmişte yedikleri naneleri çarşaf çarşaf Türk kamuoyuna ve YÖK’e ifşa etmek boynumuzun borcudur bundan sonra böyle biline.’’ Mesajı vermişti.



Prof. Uyar'dan liyakat uyarısı...



Türk Tarih Kurumu'nun Erkoç'un bildirisine yönelik tavrını değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar Türk Tarih Kurumu’nun objektif ve şeffaf olması gerektiğine dikkat çekmiş ve

‘’TTK'nın XX. Tarih Kongresi'nde bildirileri ret edilen akademisyenlerin eleştirileri ciddiye alınmalıdır. Bu alanda objektif ve şeffaf olunmalıdır. Öyle olunuyorsa ortaya konulmalıdır. Raporlar kişiye gönderilmelidir. Liyakat önce akademide ve Atatürk'ün kurumunda olmalı.’’ hatırlatmasında bulundu.



Bu kurumlar şeffaf olmalı...



Tartışmalara katılan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yenal Ünal,

''Türk Tarih Kurumu gibi ciddi bir kurum sadece kongre düzenleme kurulu üyelerine danışarak basit kararlar vermiyorsa; hakemlerden gelen ret gerekçelerini açıklamalıdır. Değer verdiğimiz kurumlar, şeffaf olmalıdır. Kamu kurumları kimsenin mülkiyetinde değildir.'' uyarısında bulundu.



Ne diyelim bu duruma?



TTK'yı arayıp konuyla ilgili bilgi almak istediğini belirten Ünal,

''Tam da tahmin ettiğim gibi olmuş. Kurumu arayıp hakemlerin raporunu istedim. "Hakemlere gitmedi, düzenleme kurulu özetleri değerlendirdi" yanıtını aldım. 1.350 tane başvurunun ancak bu şekilde incelenebilmesi mümkünmüş. Ne diyelim bu duruma. Bu yöntem yanlış.'' mesajı verdi.