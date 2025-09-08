Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuştu.

Günler süren arama çalışmalarının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin’in ölümünün üzerinden bir yıl geçerken, cenazesinin bulunduğu gün ile yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı aynı tarihe denk geldi.

Baba Güran: “Okula götürmem gerekirken mezarı başındayım”

Kızının mezarı başında açıklama yapan baba Arif Güran, okul açılış günlerinde kızının heyecanla hazırlık yaptığını anlattı. Güran, şunları söyledi:

“Okullar açılmadan birkaç gün önce Narin, ‘Babacım beni çarşıya götür, defterlerimi, kitaplarımı, çantamı al’ derdi. Bugün onu okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum.

Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu hale koyanlardan Rabbim misliyle hesap sorsun. 8 yaşındaki kızımdan ne istediniz? Burada sadece Narin değil, bütün aile öldü. O gün, hepimizin öldüğü gündü.”

Katiller ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, sanıklar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.