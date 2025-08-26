Son Mühür- Zafer Partisi’nin kuruluşunun dördüncü yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Azmi Karamahmutoğlu, partinin Türk siyasetinde önemli bir konum kazandığını belirtti. Karamahmutoğlu, 26 Ağustos 2021’de Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın genel başkanlığında kurulan partinin, kısa sürede kurumsallaşarak kalıcı bir siyasi aktör haline geldiğini ifade etti.

Partinin bugün itibarıyla yüzde 10’luk bir oy desteğine ulaştığını aktaran Yüksel, “Önümüzdeki ilk genel seçimlerde bu potansiyelin sandığa yansıyacağına inanıyoruz” dedi.

“Okul kayıt parası” tepkisi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilerden gelen kayıt parası şikayetlerini gündeme taşıyan Yüksel, devlet okullarında zorunlu bağış uygulamasının sürdüğünü söyledi.

Velilerden 10 bin TL’nin altında bağış kabul edilmediğini, bazı okullarda bu rakamın 50 bin TL’ye kadar çıktığını iddia eden Yüksel, bu durumun öğretmenlerin toplumdaki itibarını zedelediğini dile getirdi. Yüksel, “Eğitim kadrosu, velilerden para talep eden bir konuma düşürülüyor” ifadelerini kullandı.

“Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmeli”

Okullarda kantin fiyatlarının yüksekliği ve ürünlerin kalitesizliği nedeniyle öğrencilerin yeterli beslenemediğini vurgulayan Yüksel, bu durumun çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Zafer Partisi’nin yıllardır her öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini savunduğunu söyleyen Yüksel, hükümetin bu öneriyi bugüne kadar hayata geçirmediğini aktardı.

Tarım politikalarına eleştiri

Konuşmasında tarım sektörüne de değinen Yüksel, açıklanan ürün taban fiyatlarının üretim maliyetlerini karşılamadığını dile getirdi. Çay, buğday, nohut ve fındık fiyatlarının çiftçiyi zarara uğrattığını belirten Yüksel, çiftçilerin borçlarının ödenmediğini ifade etti.

Yüksel, kamu-özel işbirliği projelerine yapılan ödemelere dikkat çekerek, “Çiftçinin hakkı olan destekler ödenmezken, kamu kaynakları belli şirketlere aktarılıyor” dedi.

İşsizlik ve sosyal kriz vurgusu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine atıfta bulunan Yüksel, işsizliğin yüzde 30’u aştığını, iş bulamayanların sayısının 13 milyona ulaştığını söyledi. İşsiz gençlerin suç örgütleri için kaynak haline geldiğini belirten Yüksel, bu durumun sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda toplumsal bir kriz olduğunu dile getirdi.

“Yargı üzerinden muhalefet baskılanıyor”

Yüksel, Mart ayında yaşanan yargı müdahalesi sonrası muhalif isimlere yönelik baskıların arttığını savundu. Gazeteciler, öğrenciler ve siyasetçilerin haksız tutuklamalarla cezalandırıldığını öne süren Yüksel, hükümetin yargı vesayetini bir baskı aracı olarak kullandığını söyledi.

“Mecliste pazarlık masası kuruldu”

Zafer Partisi’nin uzun süredir gündeme getirdiği “terörle müzakere” iddialarına da değinen Yüksel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nu bu sürecin somutlaşması olarak nitelendirdi.

İYİ Parti’nin komisyona katılmamasını doğru bir tavır olarak değerlendiren Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi’ne de benzer bir tutum çağrısında bulundu.

GAP bölgesi ve Uygur Türkleri tartışması

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Uygur Türklerinin Dicle ve Fırat havzasına yerleştirilmesi yönündeki görüşü üzerine açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, sınır aşan sular ve GAP bölgesindeki toprak alımlarına dikkat çekti.

Karamahmutoğlu, bölgedeki gelişmelerin küresel politikaların bir parçası olduğunu savunarak, “Türkiye’de etnik terör üzerinden yürütülen mücadelenin arkasında ekonomik ve emperyal çıkarlar bulunmaktadır” dedi.

“Herkes kendi vatanında yaşamalı”

Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin göç politikasına da değinerek, “Nasıl ki Suriyeli, Afgan ya da Afrikalı göçmenlerin kendi ülkelerinde yaşamalarını savunuyorsak, Uygur Türkleri için de aynı ilkeyi benimsiyoruz” ifadelerini kullandı.