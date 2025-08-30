Son Mühür- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-YKS tercih kılavuzunda hukuk fakülteleri için başarı sırası şartını 125 binden 100 bine çekmişti. Karar, sonuçların açıklanmasının ardından gündeme gelerek çok sayıda adayı mağdur etmişti.

112 bin Ssralama yapan keskin harekete Geçti

Sınavda 112 bininci sırada yer alan 20 yaşındaki Arda Kuzey Keskin, baraj değişikliğine itiraz ederek kararı Danıştay’a taşıdı. Keskin, dilekçesinde bir yıldan fazla süredir 125 bin barajına göre hazırlandığını, ani değişikliğin adaylar için beklenmedik bir durum yarattığını belirtti.

YÖK ve ÖSYM savunma yaptı

YÖK ve ÖSYM, savunmalarında kararın yer aldığı tercih kılavuzunun şubat ayında yayımlandığını hatırlatarak, değişikliğin duyurulduğunu ileri sürdü.

Danıştay öğrenciyi haklı buldu

Danıştay 8. Dairesi, yapılan başvuruda öğrenciyi haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar doğrultusunda hukuk fakülteleri için geçerli başarı sırası yeniden 125 bin oldu.

“Avukat olmadan ilk davamı kazandım”

Karar sonrası açıklama yapan Arda Kuzey Keskin, “Avukat olmadan ilk davamı kazanmış oldum. 100 bin ile 125 bin arasında kalan arkadaşlara da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

836 aday için yeni umut

Kararın ardından YÖK, adayların tercihlerinin 125 bin sıralamasına göre değerlendirileceğini açıkladı. Böylece Keskin’in açtığı dava ile 836 aday daha hukuk fakültesine kayıt hakkı kazandı. Yerleşen adayların tamamının vakıf üniversitelerine girdiği, bunlar arasında üç okul birincisinin de bulunduğu öğrenildi.