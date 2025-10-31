Son Mühür- Programda konuşan Algöz, fikstürdeki dengesizlikleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Lig fikstürüne baktığında geçen sene de aynı durum vardı. Galatasaray Avrupa'da maç yaptıktan sonra 8 maçın tamamına yakınını iç sahada oynadı. Biz Avrupa'da olsaydık 8 maçın 7'sini deplasmanda, sadece birini kendi sahamızda oynayacaktık. Bu sene de aynı şey yaşanıyor.”

Algöz, bu durumun “tesadüf” olamayacağını belirterek futbolun adaletine dair endişelerini dile getirdi.

“Bu tesadüf olamaz”

Ünlü oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu tesadüf olamaz, milyarda bir ihtimal böyle bir şey denk gelir. Neden biz Avrupa dönüşü hep deplasmanda oynuyoruz da Galatasaray hemen kendi evinde maça çıkıyor?”

“Futbola olan inancım kayboluyor”

Algöz, sözlerinin sonunda Türk futboluna olan güveninin azaldığını ifade etti:

“Böyle olunca futbola olan güvenim sarsılıyor, inancım kayboluyor.”

Sosyal medyada gündem oldu

Zafer Algöz’ün sözleri, kısa sürede futbol camiasında tartışma konusu haline geldi. Beşiktaşlı taraftarlar oyuncuya destek verirken, Galatasaraylılar ise fikstürün adil bir şekilde belirlendiğini savundu.