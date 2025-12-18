Son Mühür- Sanatçının kardeşleri, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuruda, ölümün ardından mirasla ilgili usulsüz işlemler gerçekleştirildiği iddialarına yer verildi.

“Ölümden sonra para çekildi”

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, Güllü’nün çocuklarının, sanatçının vefatından dört gün sonra Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hesabında bulunan parayı çektiği öne sürüldü. Ayrıca, hayat sigortası kapsamında ödeme alınabilmesi için ilgili kurumlara başvuruda bulunulduğu iddia edildi.

Mal varlığına ilişkin tespitler tamamlandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 50’den fazla banka ve sigorta kuruluşu ile yaptığı yazışmalar sonucunda, Güllü’nün Çınarcık’taki konutu dışında herhangi bir taşınmaz mal varlığının bulunmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, sanatçının bazı banka hesaplarında 250 lira ile 850 lira arasında değişen küçük meblağlarda paralar olduğu tespit edildi.

Tutuklama ve adli kontrol kararı

Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Aynı dosyada adı geçen Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Miras iddiası dosyaya alınmadı

Sanatçının kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer’in, miras amacıyla öldürme iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ise mirasçı sıfatları bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma dosyasına dahil edilmediği öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Güllü’nün ölümü ve sonrasında gündeme gelen miras iddialarına ilişkin soruşturmanın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.