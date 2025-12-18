Son Mühür - Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, özellikle büyük şehirlerde oldukça sert hissedilecek. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar hızla düşecek ve kış koşulları daha belirgin bir şekilde kendini gösterecek.
Ankara ve İstanbul'da etkili olacak
Zemheri soğuklarının etkisiyle Ankara’da gece sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor ve bu durum bazı bölgelerde don riskini artırıyor. Kısa vadede başkentte kar yağışı öngörülmese de, soğuk havanın kalıcı hâle gelmesi halinde 2026 yılının ilk günlerinde kar ihtimali bulunuyor. İstanbul’da da benzer bir tablo söz konusu; kent genelinde sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, rüzgârın etkisiyle soğuklar daha sert hissedilecek. Ocak ayından önce İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor.
Zemheri soğukları nedir? Ne zaman başlayacak?
Zemheri soğukları, halk takvimine göre 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki yaklaşık 40 günlük dönemi kapsıyor. Kışın en sert ve soğuk günleri olarak kabul edilen bu süreçte hava sıcaklıklarında ani düşüşler görülebiliyor. “Karakış” veya “erbain” olarak da adlandırılan zemheri döneminde don olayları ve kar yağışları daha sık yaşanıyor; bu durumun özellikle hastalıkların artmasına zemin hazırladığı biliniyor.