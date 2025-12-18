Son Mühür - Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, özellikle büyük şehirlerde oldukça sert hissedilecek. Meteoroloji verilerine göre, İstanbul ve Ankara’da sıcaklıklar hızla düşecek ve kış koşulları daha belirgin bir şekilde kendini gösterecek.

Zemheri soğuklarının etkisiyle Ankara’da gece sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor ve bu durum bazı bölgelerde don riskini artırıyor. Kısa vadede başkentte kar yağışı öngörülmese de, soğuk havanın kalıcı hâle gelmesi halinde 2026 yılının ilk günlerinde kar ihtimali bulunuyor. İstanbul’da da benzer bir tablo söz konusu; kent genelinde sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken, rüzgârın etkisiyle soğuklar daha sert hissedilecek. Ocak ayından önce İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor.

Zemheri soğukları nedir? Ne zaman başlayacak?