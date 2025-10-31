Son Mühür- Galatasaray’ın Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Popüler bir mekandan çıkarken objektiflere takılan Torreira, gazetecilerin sorularını gülümseyerek geçiştirdi.

Taraftarların ve çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan futbolcu, aracına yöneldiği sırada beklenmedik bir olay yaşadı.

Aşk iddialarına sessiz kaldı

Habertürk’ün haberine göre; Torreira’ya oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiaları soruldu. Ancak ünlü futbolcu bu sorulara yanıt vermeden aracına yöneldi. Kısa bir süreliğine kameralara tebessüm eden Torreira, soruları yanıtsız bırakarak sessizliğini korudu.

Çiçekçiden “I love you, money” çıkışı

Torreira tam aracıyla mekandan ayrılmak üzereyken ilginç bir an yaşandı. Bir çiçekçi, futbolcunun otomobilinin önünü keserek geçişine engel oldu.

Ardından yüksek sesle “I love you, money!” (Seni seviyorum, para…) diyerek Torreira’dan para istedi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcu, olayı soğukkanlılıkla karşılayarak aracına binip bölgeden uzaklaştı.