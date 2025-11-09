Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutluk dev sosyal konut hamlesinde başvurular yarın başlıyor.
Dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı sağlayan projede ilk kuralar aralık ayında çekilecek.
81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde kira dengesi oluşturmayı ve konut arzını artırmayı hedefliyor.
AA verilerine göre projeyle 500 bin vatandaşın ev sahibi olması planlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanacak, yatay mimari ve geleneksel dokuyu koruyan planlamalar öne çıkacak.
Başvurular kimlik numarasının son hanesine göre alınacak
Yoğunluğun önüne geçmek için daha önceki kampanyalarda uygulanan sistem devam edecek. Başvurular yarından itibaren kimlik numarasının son hanesine göre alınacak:
10 Kasım: Son rakamı “0” olanlar
11 Kasım: Son rakamı “2” olanlar
12 Kasım: Son rakamı “4” olanlar
13 Kasım: Son rakamı “6” olanlar
14 Kasım: Son rakamı “8” olanlar
15 Kasım itibarıyla sistem serbest hale gelecek ve 19 Aralık’a kadar tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Başvurular e-Devlet ve banka şubelerinden yapılabilecek
Başvuru kanalları ise üç farklı şekilde olacak:
e-Devlet , Ziraat Bankası , Halkbank , Emlak Katılım Bankası şubeleri. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, banka şubelerinden başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek.
Şehit yakınları ve gazilere kolaylık
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilerden başvuru ücreti alınmayacak. Bu grubun başvuru işlemleri yalnızca banka şubelerinden yapılacak.
Özel kontenjanlar: Gençler, emekliler, engelliler, çok çocuklu aileler
Projede sosyal gruplara özel kontenjanlar ayrıldı:
Şehit yakınları, gaziler, engelliler: %5
3 ve üzeri çocuklu aileler: %10
Emekliler: %20
18-30 yaş arası gençler: %20
Kimler başvurabilir? Şartlar netleşti
Projeye başvurmak için belirlenen kriterler:
18 yaşını doldurmuş olmak
En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı konut bulunmamak
İstanbul’da hane geliri 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi geçmemek
Konut fiyatları ve taksitler
Evler devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Başlangıç satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL
İstanbul’da taksitler: 7 bin 313 TL’den
Diğer illerde taksitler: 6 bin 750 TL’den başlayacak.
İlk kura aralık ayında, ilk teslim Mart 2027’de
İnşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak , ilk kuralar aralıkta çekilecek , teslimatlar Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
En fazla konut hangi illerde yapılacak?
Projede en yoğun konut inşa edilecek 5 il şöyle:
İstanbul , Ankara , İzmir , Bursa , Konya
Toplam konutların beşte biri İstanbul’da yer alacak.