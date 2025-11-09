Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutluk dev sosyal konut hamlesinde başvurular yarın başlıyor.

Dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı sağlayan projede ilk kuralar aralık ayında çekilecek.

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye genelinde kira dengesi oluşturmayı ve konut arzını artırmayı hedefliyor.

AA verilerine göre projeyle 500 bin vatandaşın ev sahibi olması planlanıyor. Konutlar 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanacak, yatay mimari ve geleneksel dokuyu koruyan planlamalar öne çıkacak.

Başvurular kimlik numarasının son hanesine göre alınacak

Yoğunluğun önüne geçmek için daha önceki kampanyalarda uygulanan sistem devam edecek. Başvurular yarından itibaren kimlik numarasının son hanesine göre alınacak:

10 Kasım: Son rakamı “0” olanlar

11 Kasım: Son rakamı “2” olanlar

12 Kasım: Son rakamı “4” olanlar

13 Kasım: Son rakamı “6” olanlar

14 Kasım: Son rakamı “8” olanlar

15 Kasım itibarıyla sistem serbest hale gelecek ve 19 Aralık’a kadar tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Başvurular e-Devlet ve banka şubelerinden yapılabilecek

Başvuru kanalları ise üç farklı şekilde olacak:

e-Devlet , Ziraat Bankası , Halkbank , Emlak Katılım Bankası şubeleri. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık’ta, banka şubelerinden başvurular ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Şehit yakınları ve gazilere kolaylık

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilerden başvuru ücreti alınmayacak. Bu grubun başvuru işlemleri yalnızca banka şubelerinden yapılacak.

Özel kontenjanlar: Gençler, emekliler, engelliler, çok çocuklu aileler

Projede sosyal gruplara özel kontenjanlar ayrıldı:

Şehit yakınları, gaziler, engelliler: %5

3 ve üzeri çocuklu aileler: %10

Emekliler: %20

18-30 yaş arası gençler: %20

Kimler başvurabilir? Şartlar netleşti

Projeye başvurmak için belirlenen kriterler:

18 yaşını doldurmuş olmak

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı konut bulunmamak

İstanbul’da hane geliri 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi geçmemek

Konut fiyatları ve taksitler

Evler devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Başlangıç satış fiyatı: 1 milyon 800 bin TL

İstanbul’da taksitler: 7 bin 313 TL’den

Diğer illerde taksitler: 6 bin 750 TL’den başlayacak.

İlk kura aralık ayında, ilk teslim Mart 2027’de

İnşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak , ilk kuralar aralıkta çekilecek , teslimatlar Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

En fazla konut hangi illerde yapılacak?

Projede en yoğun konut inşa edilecek 5 il şöyle:

İstanbul , Ankara , İzmir , Bursa , Konya

Toplam konutların beşte biri İstanbul’da yer alacak.