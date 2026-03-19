Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detayı kamuoyu ile paylaştı. Son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Bakan Gürlek, bir zamanlar ekranlarda yer aldığını açıkladı.

Öğrencilik yıllarında farklı deneyimler

YouTube'da Adem Metan’ın sunduğu programa konuk olan Gürlek, meslek hayatının ve gençlik yıllarının bilinmeyen yönlerini anlattı. Gürlek, “Meslek hayatım pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük ve garsonluk yaptım. Dizilerde rol alma fırsatım oldu” ifadelerini kullandı.

Ekmek Teknesi dizisi

Bakan, televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Ekmek Teknesi dizisinde yer aldığını belirtti. “Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet’in sahnesinde ‘Baba büyüksün’ diyerek alkışlıyorduk” diyen Gürlek, dizideki küçük rolünün kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.