Son Mühür- Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'e karşı gümrük tarifeleri kartını bir kez daha masaya koymaya hazırlanıyor.

Trump'ın başlattığı gümrük tarifeleri savaşında 90 günlük anlaşmaya varan ABD ve Çin arasındaki uzlaşı Kasım ayı ortalarında sona erecekti.

Ancak Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi ve ihracat kısıtlamaları getireceğini açıklamasıyla kripto piyasası ve hisse senetlerinde satış dalgası başladı.



3 trilyon 700 milyar dolara geriledi...



Bitcoin'in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik tehditlerinin ardından 110 bin doların altına düştü. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi.

Ekonomist Ali Cenk Gözen, ''Analiz şirketi Coinglass verilerine göre son 24 saatte 1,6 milyon yatırımcı tasfiye edildi, 19 milyar dolarlık pozisyon kapandı.

Bu rakam, kripto tarihinin en büyük toplu likidasyon olayı olarak kayda geçti. Yatırımcılar tahvil ve altına yöneldi.'' hatırlatmasında bulundu.



Bitcoin-TR paritesinde sert düşüş...



Kripto para piyasasında küresel çapta görülen çöküş sonrası Bitcoin-Türk Lirası paritesinde de yüzde 9'a varan düşüş gözlendi.

Dün yaşanan küresel kripto çöküşü sırasında Binance TR’de Bitcoin-Türk Lirası paritesi anlık olarak 51 bin TL’ye kadar düştü.

