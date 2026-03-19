Son Mühür- 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarıyla; Dışişleri, Milli Eğitim, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile üniversitelerde kritik değişimler yaşandı. Kararnamenin en dikkat çekici kısmını ise 81 ili kapsayan geniş çaplı Defterdar atamaları oluşturdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile kamu bürokrasisinde kapsamlı bir revizyona gidildi. 2026/87’den 2026/102’ye kadar uzanan karar sayılarıyla; rektörlerden büyükelçilere, genel müdürlerden il müdürlerine kadar onlarca isim yeni görevlerine atandı.

Üniversitelerde Rektör değişimi

Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince 5 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK

Kadir Has Üniversitesi: Prof. Dr. Ayşe BAŞAR

Kapadokya Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR

Yüksek İhtisas Üniversitesi: Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ

Diplomaside yeni dönem

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalarla, Türkiye’nin bazı kritik başkentlerdeki temsilcileri değişti. Karara göre; El Salvador, Letonya, Kolombiya ve Kamboçya büyükelçiliklerine yeni isimler görevlendirildi. Özellikle Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil MİROĞLU’nun Letonya Büyükelçiliği’ne atanması dikkat çekti.

Ekonomi ve ticaret bürokrasisinde hareketlilik

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde adeta bir "defterdar rotasyonu" yaşandı. 2026/92 sayılı karar ile Türkiye genelinde onlarca ilin defterdarı değişirken; Ticaret Bakanlığı’nda Gümrükler, İthalat ve Personel Genel Müdür yardımcılıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Diğer öne çıkan atamalar:

Milli Eğitim Bakanlığı: Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yaşar CİĞER atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar: 8 farklı bölge müdürlüğüne (5, 6, 9, 10, 13, 14, 2 ve 11. bölgeler) yeni müdürler görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül YILDIRIM KARA görevden alınarak yerine Hasan Basri ALAGÖZ getirildi.