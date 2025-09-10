Son Mühür- Son dönemin popüler oyuncularından Rabia Soytürk ile mimar sevgilisi Samet Vuruşan, bir kez daha ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda ayrılıp tekrar barışan ikilinin, bu kez kesin olarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

Evlilik hazırlığı söz konusuydu

İkilinin uzun süredir birlikte olduğu ve evlilik planları yaptığı konuşuluyordu. Soytürk daha önce ilişkisi hakkında, “Güzel yol alıyoruz, kariyer hedefimiz başarı odaklı.

Başka hedeflerim de var. Yüzükler tabii takıldı, söz ya da nişan gibi olmadı ama bir teklif oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada dikkat çeken detaylar

Ayrılık söylentilerini güçlendiren en önemli gelişme sosyal medyadan geldi. Soytürk ile Vuruşan’ın birbirlerini takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşımlar silindi

İkilinin yalnızca takibi bırakmakla kalmadığı, daha önce birlikte verdikleri tüm pozları da sosyal medya hesaplarından kaldırdığı görüldü. Bu durum, ayrılığın kesinleştiği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.