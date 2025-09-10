Son Mühür- Ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i yaklaşık 4 yıldır taciz ve tehdit ettiği öne sürülen 43 yaşındaki A.U.S., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılmıştı.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Hakimlik, A.U.S.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

Sabıkası ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

"Serbest bırakıldı, aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdı"

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin serbest kaldığı an eşine yeniden küfür içerikli mesajlar gönderdiğini duyurdu.

Seçkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kolluğun ve savcının tüm desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakıldı. Aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi.”

Dosya üst mahkemede

Savcılığın itirazı üzerine dosyanın bir üst mahkemeye taşındığı belirtilirken, Seçkin’in sosyal medya paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.