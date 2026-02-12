Son Mühür - İstanbul’da trafiğe dördüncü basamaktan katılacak bir otomobil sahibinin, en az 17 bin 59 lira prim ödemesi gerekecek. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanırken, eksiklik giderilene kadar araçların trafikten men edilmesi yasal bir uygulama olarak sürdürülüyor.

3 büyük şehirde fiyatlar belli oldu

Yeni tarifede basamaklar arasındaki prim farkı dikkat çekici seviyelere çıktı. İstanbul’da en yüksek risk grubunda yer alan (0. basamak) içten yanmalı otomobiller için sigorta bedeli 51 bin 177 liraya kadar yükselirken, kaza yapmayan ve en düşük riskte bulunan (8. basamak) sürücüler 8 bin 530 lira ödeme yapacak. Ankara’da azami prim 49 bin 729 lira, İzmir’de ise 48 bin 281 lira olarak açıklandı.

Ticari araçlarda tavan yaptı

Ticari araçlar için belirlenen yeni tarifede prim tutarları altı haneli rakamlara ulaştı. İstanbul’da en riskli basamakta bulunan bir taksi için zorunlu trafik sigortası primi 137 bin 510 liraya yükselirken, aynı aracın 8. basamaktaki ücreti 22 bin 918 lira olarak hesaplandı. Ankara ve İzmir’de de taksi sigortası bedelleri 130 bin lira eşiğinin üzerine çıktı.

300 bin lirayı aştı

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde en yüksek primler büyük yolcu otobüslerinde görüldü. İstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün 0. basamaktaki sigorta primi 337 bin 829 liraya çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Aynı araçların en düşük risk grubunu ifade eden 8. basamakta bile prim tutarı 56 bin 305 lira olarak belirlendi.

Yaptırmayan yandı

2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortası yaptırmamanın idari para cezası 1.246 lira olarak uygulanıyor. Para cezasının yanı sıra sigortasız araçlar trafikten men edilerek otoparka çekiliyor. Denetimlerde poliçesi olmadığı belirlenen araçların yola devam etmesine izin verilmezken, sürücülere sigortalarını dijital kanallar üzerinden anında yenileme imkânı da sunulabiliyor.