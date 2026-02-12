Son Mühür - Gayrimenkul piyasasında sahte ilanları ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla kiralık konutlarda uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) kapsamı genişletiliyor. Üç gün sonra, 15 Şubat itibarıyla sistem satılık konut ve arsa ilanları için de zorunlu hale getirilecek.

Son tarih 15 Şubat

Geçen yıl kiralık taşınmaz ilanları için uygulamaya alınan EİDS, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek ve ilan güvenliğini artırmak amacıyla devreye sokulmuştu. Yeni düzenleme kapsamında sistemin kapsamı genişletilerek satılık konut ve arsa ilanları da dahil ediliyor. Satılık ilanlara yönelik uygulama 1 Şubat’ta üç pilot ilde test edilirken, 15 Şubat itibarıyla Türkiye genelinde tüm satılık gayrimenkul ilanları için zorunlu hale gelecek. Bu tarihten sonra ilan vermek isteyen mal sahipleri ile yetkilendirilmiş kişiler sistemi kullanmakla yükümlü olacak.

Tüm ilanlar silinecek

Sektör temsilcileri, yeni uygulamanın ilan sayılarında düşüşe neden olabileceğini değerlendiriyor. Uzmanlar, şu anda yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu, sistemin devreye alınmasıyla birlikte özellikle tekrarlanan ve yetkisiz ilanların elenmesi sonucu sayının yüzde 20’ye kadar azalabileceğini belirtiyor. Ancak bu durumun piyasada daralma anlamına gelmediği, aksine doğrulanmış ve gerçek ilanların daha görünür hale gelmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

E-Devlet'ten yapılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte ilan vermek isteyen taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden Web Tapu sistemine giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek. “Yetki İşlemleri” sekmesi aracılığıyla kendilerine, bir yakınlarına ya da bir emlak danışmanına satış yetkisi verebilecekler. Yetkilendirme tamamlandıktan sonra ilanlar internet portalları üzerinden yayınlanabilecek ve oluşturulan yetki belgesi en fazla üç ay süreyle geçerli olacak.