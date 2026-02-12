Başkent Ankara’da siyasetin gündemini belirleyen önemli bir kabul gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul ederek bölgesel ve ulusal ölçekteki kritik başlıkları ele aldı. Görüşmenin ardından heyet tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin demokratik geleceği ve toplumsal barış süreci üzerindeki istişarelerin derinliği vurgulandı. Zirve sonrası kamuoyuyla paylaşılan detaylar, siyasi kanallar arasındaki diyaloğun kararlılıkla sürdürüleceğine işaret etti.

Bölgesel gelişmeler ve demokratik süreç masaya yatırıldı

Görüşmeye katılan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, gerçekleştirdikleri yazılı açıklamada temasların içeriğine dair önemli ipuçları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan istişarelerde, özellikle Ortadoğu ve çevre coğrafyalarda yaşanan güncel gelişmelerin Türkiye üzerindeki olası etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" olarak adlandırılan yol haritasının bu küresel hareketlilikten nasıl etkileneceği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, sürecin aksamadan devam etmesi yönündeki ortak iradenin altı bir kez daha kalın çizgilerle çizildi.

Somut adımlar için kurumsal seferberlik çağrısı

Zirvede dikkat çeken en önemli noktalardan biri de sürecin yürütülmesinde kurumsal mekanizmaların aktif rol alması talebi oldu. Heyet, yürütülen çalışmaların toplum nezdinde güven tazeleyebilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ilgili bakanlıklar ve tüm kamu kurumlarının faaliyetlerini yoğunlaştırması gerektiğini ifade etti. Özellikle yasal çerçevenin oluşturulması sürecinde bürokratik ve yasama kanallarının daha etkin kullanılması gerektiği belirtilirken, atılacak adımların somut bir takvime bağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Milli Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun kritik rolü

Haberin detaylarına göre görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanacak raporun içeriği de gündeme geldi. Heyet, bu raporun sadece teknik bir metin olmaması, aksine tüm toplumsal katmanları kucaklayan kapsayıcı bir vizyona sahip olması gerektiğini savundu. Demokratikleşme ve temel özgürlüklerin tesisi noktasında sarsılmaz bir temel oluşturması beklenen bu raporun, Türkiye’nin yarınlarına ışık tutacak en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Yasal düzenlemelerin gecikmeksizin ve toplumsal mutabakatla yasalaşmasının, sürecin selameti açısından hayati olduğu dile getirildi.

Barış içinde bir arada yaşama iradesi

Küresel ve bölgesel siyasetin yeniden şekillendiği bu kritik dönemde gerçekleşen kabul, Türkiye’nin iç barışı ve bölge halklarının huzuru açısından umut verici bir adım olarak nitelendirildi. Açıklamanın sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nazik kabulleri için teşekkür eden heyet üyeleri, bu tür üst düzey görüşmelerin demokratik standartları yükselteceğine ve toplumsal huzura doğrudan katkı sunacağına inandıklarını ifade ettiler. Ankara'daki bu buluşma, önümüzdeki dönemin siyasi iklimini şekillendirecek en önemli temaslardan biri olarak kayıtlara geçti.