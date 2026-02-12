Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM Genel Kurulu’nda oğlu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP’li Mahmut Tanal arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yapay zeka görseli paylaştı

Melih Gökçek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Osman Gökçek’in yapay zekâ ile boksör olarak tasvir edildiği bir görsele yer verdi. Paylaşımda ayrıca, arbede sırasında darbe aldığı anlara ait olduğu belirtilen CHP’li Mahmut Tanal’ın fotoğrafını da ekledi.

"Sonuç bu olur...''

Paylaşımında yaşanan arbedeyi “nakavt” olarak tanımlayan Melih Gökçek, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…"

Melih Gökçek’in söz konusu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek geniş yankı buldu.

Neler yaşandı?

TBMM Genel Kurulu’nda yeni kabine üyelerinin yemin töreni öncesi CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etmesiyle tansiyon yükselmiş, çıkan arbedede Osman Gökçek ile Mahmut Tanal arasında gerginlik yaşanmıştı. Olayın ardından Tanal’ın burnunun kanadığı anlar kameralara yansımıştı.