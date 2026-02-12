Son Mühür- Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından TEMU, Türkiye pazarında yaşanan kısıtlamaların ardından yeni bir modelle yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Gümrük muafiyetinin kaldırılması ve 30 Euro sınırı sonrası yurt dışı satışlarını durduran platform, Türkiye’ye dönüşünü farklı bir ithalat sistemiyle gerçekleştirdi.

Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılar artık gümrük süreciyle bireysel olarak uğraşmayacak. Siparişler şirket adına ithal edilerek doğrudan tüketicilere ulaştırılacak.

Gümrük muafiyeti ve 30 Euro sınırı süreci

Türkiye’de yurt dışı alışverişlerde uygulanan 30 Euro’luk muafiyet sınırının kaldırılması, bireysel ithalat süreçlerini zorlaştırdı. Bu gelişmenin ardından platform, Türkiye’ye doğrudan yurt dışı satışlarını askıya aldı.

Aynı dönemde Rekabet Kurulu tarafından şirketin Türkiye’deki ofisine yönelik inceleme süreci de gündeme gelmişti. Bu gelişmeler sonrası platform, Türkiye operasyonlarında kısıtlamaya gitmişti.

Bu süreçte Türkiye’den uygulamaya giriş yapan kullanıcılar yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görüntüleyebiliyor ve satın alabiliyordu.

Yeni model: WhaleCo üzerinden ithalat

Platform, Türkiye pazarına dönüş için “WhaleCo” adlı şirketi kurarak ithalatçı konumuna geçti. Yeni sistem kapsamında:

Siparişler bireysel kullanıcı adına değil şirket adına ithal edilecek.

Gümrük işlemleri doğrudan firma tarafından yürütülecek.

Kullanıcılar alışveriş sırasında vergilerini ödeyerek siparişlerini tamamlayacak.

Ürünler gümrükten şirket tarafından çekilerek dağıtıma çıkarılacak.

Bu modelle birlikte tüketicilerin gümrük beyannamesi ve ek işlem süreçleriyle karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sepet alt limiti 580 lira olarak belirlendi

Yeni düzenlemeyle birlikte minimum sipariş tutarı da netleşti. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre sepet alt limiti 580 lira olarak belirlendi. Bu tutarın altındaki siparişler işleme alınmayacak.