Son Mühür - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Gaziantep’ten Şırnak çevresine altın taşıyan bir kuyumcu aracının, polis kontrolü izlenimi verilerek Mardin’de durdurulduğunu ve gasp edildiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturmada, polis kıyafeti kullanan şüphelilerin aslında polis olmadığının ortaya çıktığını söyleyen Alp, zanlıların birinin Diyarbakır İl Jandarma, üçünün ise Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli askeri personel olduğunu iddia etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Alp şunları söyledi:

''Antep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracı, Mardin'in ilçesinde maalesef polis çevirmesinde gasp edilmiştir. Soruşturmada anlaşılmış ki polis kıyafetiyle gasp yapanlar aslında polis değil. Birisi Diyarbakır İl Jandarma emrinde, üçü de Şırnak İl Jandarma emrindeki askeri personel çıkmıştır"

''Yol kesip vatandaşı gasp etmeye başladıysalar...''

"Maalesef polisimiz, askerimiz yol kesip vatandaşı gasp etmeye başladıysa ve büyük oranda da sanal bahis tuzağına düşmüşse burada çok ciddi düşünmek lazım. Bakana sorsanız 'Türkiye hala hukuk devletidir' diyecek. Ama bize sorsanız Emniyet bu haldeyken hiç kimse emniyette değildir."

Öne sürülen iddialara ilişkin yetkili kurumlardan şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama gelmedi.