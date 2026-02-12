Eskişehir’in köklü eğitim kurumlarından biri olan Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi, benzeri görülmemiş bir şiddet iddiasıyla sarsıldı. Okulda görev yapan fizik öğretmeni ve müdür yardımcısı Serkan Keskinbaş, aynı okulun rehber öğretmeni T.G. tarafından planlı bir şekilde mobbinge maruz kaldığını ve son olarak yüzüne kaynar çay fırlatılması neticesinde yaralandığını öne sürdü. Eğitim ortamında yaşanan bu dehşet verici hadise, hem veliler hem de öğretmenler arasında büyük yankı uyandırdı.

Sistematik zorbalık ve lakap takma iddiaları

İki çocuk babası olan tecrübeli eğitimci Serkan Keskinbaş’ın ifadelerine göre, rehber öğretmen T.G. ile aralarındaki gerginlik ani bir parlama değil, uzun süreli bir psikolojik baskı sürecinin sonucu. Keskinbaş, meslektaşının kendisine yönelik sürekli bir "akran zorbalığı" benzeri tutum sergilediğini dile getirerek; öğrenciler, veliler ve diğer öğretmenlerin huzurunda çeşitli hayvan figürleri ve uygunsuz lakaplarla aşağılandığını belirtti. Kendisini küçük düşürmeye yönelik bu tavırları defaatle okul yönetimine bildirdiğini söyleyen Keskinbaş, tüm uyarılarına rağmen söz konusu davranışların dozunun artarak devam ettiğini vurguladı.

Bayrak töreninde fiziksel temas ve artan gerilim

Olaylar zinciri, 2 Şubat tarihinde gerçekleştirilen okul bayrak töreni sırasında fiziksel bir boyuta ulaştı. Keskinbaş, okul müdürünün yanında bulunduğu esnada T.G.’nin yanına yaklaşarak kendisine kasten omuz attığını ve tören atmosferinde yine rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti. Yaşadığı bu taciz sonrası sükunetini korumak adına odasına çekildiğini belirten fizik öğretmeni, durumu resmi kanallardan okul idaresine bir kez daha iletti. Ancak bu şikayet başvurularının, 6 Şubat’ta yaşanacak olan vahim olayın önüne geçemediği görülüyor.

"Sinsice yaklaştı, korkuttu ve küfretti"

Dehşetin yaşandığı 6 Şubat günü, Serkan Keskinbaş odasında ertesi gün gireceği Görevde Yükselme Sınavı hazırlıklarıyla ilgilenirken, T.G.’nin odaya kapıyı çalmadan girdiğini ifade etti. Keskinbaş’ın anlatımına göre, rehber öğretmen arkasından sessizce yaklaşarak ani bir hareketle kendisini korkuttu. Beklenmedik bu durum karşısında büyük bir şok ve korku yaşayan Keskinbaş, meslektaşına odayı terk etmesi yönünde sert bir uyarıda bulundu. İddiaya göre bu uyarının ardından T.G., ağır hakaret ve küfürler savurarak gerilimi en üst noktaya taşıdı.

Kaynar çaylı saldırı: Yüzünde birinci derece yanık oluştu

Tartışmanın büyümesi üzerine odadan çıkması için yönlendirdiği T.G.’nin, elindeki kupa bardağı değil, bardağın içindeki kaynar çayı doğrudan yüzünü hedef alarak fırlattığını söyleyen Keskinbaş, o anları "Beni haşladı" sözleriyle özetledi. Olayın bir arbede sırasında kazaen yaşandığı yönündeki savunmaları reddeden mağdur öğretmen, saldırının kasti ve yaralamaya yönelik olduğunu savundu. Olay sonrası meslektaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan Keskinbaş’ın yüzünde, göz kapaklarında ve alnında birinci derece yanıklar tespit edildi. Görme yetisini kaybetmekten son anda kurtulan öğretmenin tedavisi sürerken, emniyet güçleri de olay mahallinde inceleme yaparak delil topladı.

Hukuki süreç başlatıldı: "Gençlere hizmet etmek istiyorum"

Yaşanan bu travmatik hadisenin ardından ailesinin ve çocuklarının büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade eden Serkan Keskinbaş, kendisini darp eden ve yüzünde yanıklar oluşmasına sebebiyet veren T.G. hakkında şikayetçi oldu. Kalıcı bir iz kalmayacağına dair doktor görüşüyle teselli bulduğunu belirten Keskinbaş, yaşadığı tüm bu olumsuzluklara rağmen devletine ve öğrencilerine olan bağlılığının sarsılmadığını, sağlığına kavuşur kavuşmaz görevinin başına dönmek istediğini ifade etti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.