Son Mühür- İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sağlık problemi nedeniyle ameliyat geçirdi.

Üşüttüğünü sandı, göbek fıtığı çıktı

Bir süredir karın bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hisseden Yasemin Şefkatli, başlangıçta yaşadığı durumu basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirdi.

Kontrollerin ardından doktorlar, ünlü isme göbek fıtığı teşhisi koydu. Şefkatli, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak ameliyat olacağını açıklamıştı.

Ameliyat başarıyla tamamlandı

Bugün gerçekleştirilen operasyonun ardından Şefkatli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ünlü isim, hastane odasından çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.

“Şükür çok iyiyim” notuyla yaptığı paylaşımda, kendisine “geçmiş olsun” dileklerini ileten hayranlarına da teşekkür etti.

İdo Tatlıses eşini yalnız bırakmadı

Ameliyat sürecinde eşi İdo Tatlıses’in de hastanede yanında olduğu öğrenildi. Tatlıses ailesine yakın kaynaklar, operasyonun planlandığı şekilde gerçekleştiğini ve Şefkatli’nin kısa süre içinde taburcu olmasının beklendiğini belirtti.