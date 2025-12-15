Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Gastronomi ve Turizm Derneği mevcut başkanı Sezer Altan, önceki başkan Bircan Turgul Yörümez ile birlikte 2025 yılında Ege Bölgesi’ndeki gastronomi ve turizm faaliyetlerini değerlendirerek, bu yıl sektörün neler yaşadığı hakkında önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Sezer Altan: Gastronomi, turizmin içinde çok önemli bir yer ediniyor

Ege Bölgesi’nde gastronominin her geçen gün çok daha fazla yer edindiğini belirten ve gastronominin bir kentin markalaşması için çok önemli bir noktada durduğunun altını çizen Ege Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Sezer Altan, “Ege Bölgesi başta olmak üzere bütün bölgelerde gastronomi her geçen gün turizmin içinde çok önemli yer ediniyor. Bugün gastronomik faaliyetler bir kentin markalaşması için çok mühim noktada durmaktadır.

2025 yılı geçmiş yıllardan çok daha fazla iyi geçmiştir diyebiliriz. Biz de dernek olarak bu süreçlere katkı sunmak için varız. Bundan sonraki dönemde gastronominin, turizm sektörlerinde derneğimiz aktif olarak yer alacak. Aktörleri ve paydaşları bir araya getirerek burada bir değer ortaya koyacağız.

Master planları çıkaracağız, dinamikler üzerinde çalışacağız ve uluslararası ve ulusal markalaşmayı büyütmek için çalışacağız. Bütün bölgelerin paydaşlarıyla bir araya geleceğiz. Ben zaten bölgenin yerel üreticileri ile hep bir aradayım. Bunları daha kurumsal bir çizgiye çekip daha farklı ve güzel çalışmalar yapacağız.” diye konuştu.

Bircan Turgul Yörümez: Urla, Çeşme, ve Seferihisar’da inanılmaz gelişimler gerçekleşti

Öte yandan, 2025 yılının gastronomi turizmi açısından inanılmaz keyifli geçtiğini belirten ve Ege Bölgesi’nde çok sayıda kültürün bir arada yaşadığını hatırlatan Bircan Turgul Yörümez ise değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

“2025 yılı gastronomi turizmi açısından inanılmaz keyifli geçti. Ege Bölgesi bu yıl sadece tek bir dalga ilerlemedi başta Urla, Çeşme, Ayvalık ve Seferihisar’da her ilçemizde inanılmaz gelişimler gerçekleşti, yeni mekanlar açıldı, insanların damak tadı değişti Ege’de çok sayıda kültür bir arada olduğu için bence tüm Türkiye’de ses getirdi. Birçok rehber arkadaşımız Ege’ye turlar düzenledi, yıldız alan birçok restoranımız oldu. Biz bunların hepsiyle gurur duyduk. Gelecek yıllarda çok daha iyi gelişmelerin olacağını düşünüyorum.