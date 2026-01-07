Son Mühür- AK Parti'de uzun yıllar görev yaptıktan sonra Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yer alan ve son seçimde İstanbul Milletvekili seçilen İsa Mesih Şahin geçtiğimiz Temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Gelecek Partisi'ne vedasının ardından AK Parti'ye dönüş yapmak için harekete geçen Şahin dönüş kararını, ''Yuvaya dönüş vakti'' sözleriyle duyurdu.

İsa Mesih Şahin'in AK Parti'ye dönüşüyle ilgili en sert tepki birlikte görev yaptığı eski mesai arkadaşından geldi.

Değişen ne oldu?



''Özel Kalem Müdürü ve Milletvekili Danışmanlığını layıkıyla yürütmüş biri olarak sana soruyorum '' diyen Zafer Kumral,

Değişen ne oldu? diye seslendi.

Kumral, İsa Mesih Şahin'e olan tepkisini şu sözlerle dile getirdi.

21 yıl siyaset yaptığın “Gençlik Yuvan” seni bırak milletvekili listesine koymayı, ilçe başkanlığından bir adım ötesine güvenmeyip geçirmeyen yer mi yuvan?

“Gençlik yuvam” dediğin yer “yuva yuvaya dönsün de bakarız” diye top çevirip, eleştirdiğin yuva mı?

Seçim zamanı “iktidar yoruldu, değişmesi lazım” dediğin dönemlerde bahsettiğin yuva aynı yer değil mi?

Prim kastığın yer mi yuvan?



TBMM’de beraber yasama faaliyeti yaptığın kişilerden hiç mi bir şey öğrenmedin?

“Mülakat Mağduru Öğretmenlerin hakkını yiyorlar” diyerek pirim kasıp gittiğin yer mi yuvan?

“KHK konusunda çok saçmaladılar” dediğin yer mi yuvan?

“Kurtlar Sofrası” diye tabir ettiğin yer mi yuvan?

“Bunların yatacak yeri yok” dediğin yer mi yuvan?

4 yıl içerisinde seni Milletvekili listesine koyup, ulvi görevler tevdi eden yer senin için ne anlam ifade ediyor?

Yuva yıkıcı seni ,yuva yıkıcı.