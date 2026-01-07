Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, e-ithalatta basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının kapsamının genişletilerek kaldırılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, sınır ötesi e-ticaret platformları üzerinden Türkiye’ye gelen ürünlerde yüksek oranda uygunsuzluk tespit edildiği vurgulandı.

182 ürün incelendi, uygunsuzluk oranı yüzde 81

Bakanlık tarafından yapılan denetimler kapsamında, farklı kategorilerde toplam 182 ürünün incelendiği belirtildi. Laboratuvar analizleri sonucunda, ürünlerin yüzde 81’inin mevzuata aykırı olduğu belirlendi. Özellikle ürün güvenliği açısından ciddi riskler taşıyan ürünlerde toksik ve kanserojen maddelere rastlandığı ifade edildi.

AB ve ABD’de benzer adımlar atıldı

Açıklamada, son dönemde Avrupa Birliği (AB) ve ABD’de de sınır ötesi e-ticarete yönelik yeni uygulamaların hayata geçirildiğine dikkat çekildi. Avrupa Tüketici Örgütü’nün test sonuçlarına göre, bu platformlardan temin edilen ürünlerin büyük bölümünün AB ürün güvenliği standartlarını karşılamadığı bildirildi. ABD’de ise 800 dolar altındaki siparişler için uygulanan basitleştirilmiş gümrük işlemlerine son verildiği hatırlatıldı.

Gümrük muafiyeti sınırı tamamen kaldırıldı

Ağustos 2024’te yapılan düzenlemeyle yurt dışından bireysel alışverişlerde gümrük muafiyeti sınırı 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü. Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemeyle birlikte bu muafiyet de tamamen kaldırıldı. Böylece, gerçek kişiler adına gelen ve ticari nitelik taşımayan ürünler için basitleştirilmiş gümrük uygulaması sona erdirildi.

Bazı ürün grupları daha önce kapsam dışına alınmıştı

Ticaret Bakanlığı, 20 Ekim 2025 tarihli Genelge ile uygunsuzluk oranı yüksek ve halk sağlığı açısından risk oluşturan oyuncak, ayakkabı ve saraciye ürünlerini, sipariş bedeline bakılmaksızın basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamı dışına çıkarmıştı. Yapılan son düzenleme ile bu uygulama tüm ürün gruplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeni uygulama 1 Şubat 2026’da başlıyor

Bakanlık açıklamasında, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satılan tüm ürünlerde, eşyanın değerine bakılmaksızın basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının tamamen kaldırılacağı bildirildi. Bu tarihten sonra söz konusu ürünlerin ithalatı, genel mevzuat hükümlerine göre normal ithalat prosedürleri kapsamında yapılacak.

Sağlık amaçlı ürünler için istisna getirildi

Düzenleme kapsamında, tedavi ve sağlık gerekçesiyle kullanılan ilaç ve takviye edici gıdalar için istisna tanındı. Sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine dayalı olmak kaydıyla, kıymeti 1.500 Euro’yu aşmayan bu ürünlerin posta ve hızlı kargo yoluyla basitleştirilmiş gümrük prosedürleri kapsamında ithal edilebileceği belirtildi.

Bazı eşyalar için mevcut uygulama devam ediyor

İnceleme, test ve analiz amaçlı eşyalar, numunelik ürünler, kitap ve basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası ile eğitim ve bilimsel amaçlı eşyaların basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile ithalatına ise devam edileceği kaydedildi.

"Denetimler sürecek"

Ticaret Bakanlığı, başta çocuklar olmak üzere tüm tüketicilerin güvenli ve sağlığa uygun ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetim ve tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Ayrıca, AB başta olmak üzere Gümrük Birliği kapsamındaki ticaret ortaklarıyla ürün güvenliği alanında uyumlu ve karşılıklı tercihli düzenlemeler için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.