Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta salı günü TBMM’de düzenlenen grup toplantısını bu hafta İstanbul’da, CHP Silivri Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirdi. Özel, toplantıda partilerinin tarihindeki ilk cezaevi yanındaki grup toplantısına imza attığını belirtti.

Özel’den AK Parti’ye eleştiri

Özel, toplantıda yaptığı açıklamalarda AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Özel, “Kendi siyasi tükenmişliğinden bir fırsat çıkarmaya çalışan iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir grup toplantımızı bir cezaevinin yanından yapmaktayız” dedi.

Haklı olmanın verdiği kararlılıkla dimdik durduklarını ifade eden Özel, mevcut düzeni yargılama sorumluluklarını sürdürdüklerini ve bugün sanık sandalyesinde olanların yarınlara dair umut verdiğini söyledi.

Özel, toplantının düzenlendiği Silivri Cezaevi’nin Türkiye siyasi tarihinde haksız tutuklamalar ve kumpas davalarıyla anıldığını belirtti. Ergenekon ve Balyoz davalarıyla tanınan cezaevinde, AK Parti’nin FETÖ ile iş birliği yaparak bazı asker ve aydınları yargıladığını söyledi. Özel, “Zaman geçmiştir, kimi 2-3 kez ağır müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ülkenin eski Genelkurmay Başkanını idam kalkmamış olsa 2-3 kez asacaklardı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a Yönelik Sert Eleştiriler

Özel, o dönemde dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davanın savcısı rolünü üstlendiğini ve bazı isimleri koruduğunu söyledi. “Rabbim ve milletim beni affetsin dedi. Af dilediysen bu affa layık olmak için uslanman, akıllanman lazım. Tekrarından kaçınman lazım” sözleriyle Erdoğan’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Ayrıca, o dönemde görev yapan yargı aparatlarının yurt dışına kaçtığını ifade etti.