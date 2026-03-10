Son Mühür- Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntılara bir yenisi Antalya’da eklendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında Antalya Körfezi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manavgat açıklarında meydana geldi
Depremin, Antalya’nın Manavgat ilçesine yaklaşık 18.77 kilometre uzaklıkta, Akdeniz’de gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı 10 Mart 2026 saat 14.20’de kaydedildi. AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin derinliği 40.87 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: HABER MERKEZİ