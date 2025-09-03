Son Mühür - Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kadrosunu önemli transferlerle güçlendiren Fenerbahçe, aynı zamanda sattığı oyuncularla da dikkat çekiyor.

Ciddi gelirler elde etti

Başkan Ali Koç yönetiminde neredeyse her sezon yüksek bedelli satışlar gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüp, özellikle genç oyuncuların transferinden ciddi gelirler elde ediyor. Bu sezon kadrosunu Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, transfer piyasasında büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Altyapısından A takıma yükselttiği Yusuf Akçiçek’i 22 milyon avroya Al Hilal’e satan Fenerbahçe, oyuncu satışlarından kazanç sağlamaya devam ediyor. Son üç sezonda genç oyuncuların satışından yüksek gelir elde eden sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda da en büyük transferini Arda Güler’i Real Madrid’e göndererek yaptı. Bu transferden, bonuslar hariç olmak üzere, 20 milyon avro bonservis bedeli kazandı.

Arda ve Ferdi transferleri

Genç yaşta sarı-lacivertli takıma kazandırılan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi, kulübün en yüksek bedelli transferine imza attı. Arda Güler’in satışının ardından, 2024-2025 sezonunda Ferdi’yi İngiltere’ye 30 milyon avro bonservis bedeliyle gönderen Fenerbahçe, önemli bir gelir elde etti.

Yusuf Çiçek'ten 22 milyon euro gelir

Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun ardından Yusuf Akçiçek de kulübe gelir getiren gençler arasına katıldı. Altyapıdan yetişip son 2 sezondur A takımda forma giyen Yusuf, gösterdiği gelişimle dikkat çekti. Avrupa’dan gelen önemli teklifler sonrası 22 milyon avro karşılığında Al Hilal’e transfer olan genç oyuncu sayesinde, Fenerbahçe Arda, Ferdi ve Yusuf’tan bonuslar ve sonraki paylar hariç toplamda net 72 milyon avro kazanç sağladı.