Wolverhampton yönetiminin, finansal dengeyi sağlamak amacıyla kadrodaki tüm oyuncuları satış listesine eklediği iddia edildi. Takımda yıldız oyuncular, genç yetenekler ve kaptanlar dahil hiçbir futbolcunun dokunulmaz olmadığı, gelen tüm tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Kulübün acil nakit ihtiyacı nedeniyle, normal şartlarda yüksek bonservis bedelleriyle satılması beklenen oyuncuların bile piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla elden çıkarılabileceği öne sürülüyor. Bu durum, Avrupa’daki birçok kulübün yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de ilgisini çekmiş durumda.

Süper Lig'e gelebilirler