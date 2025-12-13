Son Mühür - Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’da sportif başarısızlığın yanı sıra ciddi ekonomik sorunlar da ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kulüp artan borç yükü ve bozulan nakit akışı nedeniyle radikal adımlar atmaya hazırlanıyor.
Tüm futbolcularını satışa koydu
Wolverhampton yönetiminin, finansal dengeyi sağlamak amacıyla kadrodaki tüm oyuncuları satış listesine eklediği iddia edildi. Takımda yıldız oyuncular, genç yetenekler ve kaptanlar dahil hiçbir futbolcunun dokunulmaz olmadığı, gelen tüm tekliflerin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.
Düşük bonservisle gidebilirler
Kulübün acil nakit ihtiyacı nedeniyle, normal şartlarda yüksek bonservis bedelleriyle satılması beklenen oyuncuların bile piyasa değerinin oldukça altında fiyatlarla elden çıkarılabileceği öne sürülüyor. Bu durum, Avrupa’daki birçok kulübün yanı sıra Süper Lig ekiplerinin de ilgisini çekmiş durumda.
Süper Lig'e gelebilirler
Beşiktaş’ın, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki savunmacı Emmanuel Agbadou ile ilgilendiği bilinirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da menajerler aracılığıyla kendilerine önerilen oyuncuları yakından takip ettiği öğrenildi. Kulüplerin, ihtiyaç duydukları pozisyonlara yönelik fırsat transferleri için Wolverhampton’daki gelişmeleri dikkatle izlediği ifade ediliyor.