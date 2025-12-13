Son Mühür - Premier Lig’de üst üste üç maçta yedek başlayan Mohamed Salah, bu durumun ardından teknik direktör Arne Slot’a sert tepki göstermişti. Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada, “Bu takım için çok şey yaptım. Şimdi ise yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılık iddiaları ile gündemdeydi

Bu açıklamaların ardından kadro dışı bırakılan Salah’ın, ara transfer döneminde Liverpool’dan ayrılabileceği iddia edilmişti. Bu süreçte Galatasaray’ın da yıldız futbolcuyla ilgilendiğine yönelik söylentiler gündeme gelmişti.

Kadroya dahil oldu

The Athletic’in haberine göre Arne Slot ile Mohamed Salah arasında yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. Taraflar arasındaki krizin aşıldığı ve Salah’ın yeniden Liverpool kadrosuna alındığı ifade edildi.