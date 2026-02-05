Almanya’da yaşayan Çiğdem Böcek (27) ve Servet Böcek (38) ile çocukları Masal (3) ve Kadir Muhammet (6), 9 Kasım 2025’te turistik gezi amacıyla İstanbul’a geldi.

Aile, Fatih’te bulunan Harbour Suites Old City isimli otele yerleşti. Ancak 13 Kasım 2025’te, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aile bireyleri art arda yaşamını yitirdi.

Otelde yapılan ilaçlama iddianamede ayrıntılı şekilde anlatıldı

Hazırlanan iddianamede, otelin 101 numaralı odasında böcek şikâyeti üzerine ilaçlama yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Otel yetkilisi Hakan Oğlak’ın DSS İlaçlama firmasıyla iletişime geçtiği, 11 Kasım’da söz konusu odanın ilaçlandığı kaydedildi. İlaçlama sırasında herhangi bir teknik ya da tıbbi önlem alınmadığı vurgulandı.

Zehirli gazların üst kata sızdığı tespit edildi

İddianamede yer alan teknik değerlendirmeye göre, ilaçlama yapılan 101 numaralı oda ile Böcek ailesinin kaldığı 202 numaralı odanın altlı üstlü olduğu, odalarda bulunan ahşap dolap kapakları aracılığıyla hava geçişi bulunduğu belirlendi.

Bu nedenle ilaçlama sırasında ortaya çıkan zararlı gazların üst kata ulaştığı ve ailenin zehirlenmesine neden olduğu değerlendirildi.

Otel kapısı kilitliydi, aile ambulansa ulaşamadı

Böcek ailesinin olaydan bir gün önce mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye başvurduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri aktarıldı.

Olay gecesi rahatsızlıkların yeniden artması üzerine ambulans çağrıldı. Baba Servet Böcek, küçük kızı Masal’ı kucağına alarak otel lobisine indi ancak otelin dış kapısının kilitli olması nedeniyle ambulansa ulaşamadı.

Aile yaklaşık 7 dakika boyunca kapının açılmasını bekledi

İddianamede, Servet Böcek’in kapıyı açabilmek için çeşitli cisimler fırlattığı ancak başarılı olamadığı, ailenin yaklaşık 7 dakika boyunca kapının açılmasını beklediği ve bu sırada ambulansa ulaşamadığı kaydedildi.

Gelen sesler üzerine resepsiyon görevlisinin otele gelerek kapıyı açtığı, ardından ailenin ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çocuklar aynı gece, anne ve baba günler sonra hayatını kaybetti

Masal Böcek ve Kadir Muhammet Böcek’in hastaneye kaldırıldıkları gece yaşamını yitirdiği, anne Çiğdem Böcek’in ertesi gün, baba Servet Böcek’in ise üç gün sonra hayatını kaybettiği iddianamede yer aldı.

Yetkisiz ilaçlama ve denetimsizlik vurgusu yapıldı

Soruşturma kapsamında DSS İlaçlama firmasının biyosidal ürün uygulama yetkisine sahip olmadığı, ilaçlamayı yapan personelin sertifikasız olduğu tespit edildi.

Otel yönetiminin ilaçlama sürecini denetlemediği, acil durumlara müdahale edecek personel bulundurmadığı ve otel kapısının kilitli tutulmasının yardımın gecikmesine yol açtığı vurgulandı.

“Olay öngörülebilir ve önlenebilirdi” değerlendirmesi

İddianamede, yaşanan olayın öngörülebilir, önlenebilir ve kontrol edilebilir nitelikte olduğu, gerekli idari ve teknik önlemler alınmadığı için meydana geldiği ifade edildi. Bu kapsamda otel yönetiminin de kusurlu olduğu belirtildi.

5 şüpheliye 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi

Hazırlanan iddianamede Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud Din Chishti hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Rüstemsha Batyrov hakkında ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.