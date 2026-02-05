Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Şubat tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve donla birlikte pus, yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

İzmir dahil 7 ile sarı kod

Aydın, Çanakkale, İzmir, Muğla, Balıkesir, Edirne ve Manisa için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı verildi.

Peş peşe uyarılar yapıldı

Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) esmesi bekleniyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riski bulunduğundan, vatandaşların gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

5 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli.

Edirne – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı.

Kocaeli – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak yağışlı.

EGE

Afyonkarahisar – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren yağmur ve sağanak.

Denizli – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak; gece yer yer kuvvetli.

İzmir – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli.

Muğla – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; öğleden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli.

AKDENİZ

Adana – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Antalya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak; akşam yer yer kuvvetli.

Hatay – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Isparta – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren yağmur ve sağanak; akşam yer yer kuvvetli.

İÇ ANADOLU

Ankara – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.

Eskişehir – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.

Konya – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak.

Sivas – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu.

BATI KARADENİZ

Bolu – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren yağmur ve sağanak.

Düzce – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.

Sinop – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Zonguldak – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Artvin – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Samsun – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Trabzon – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Kars – -3°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Van – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Gaziantep – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Siirt – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu.

Şanlıurfa – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu.