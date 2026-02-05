Ege Denizi üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş arayışında olan gruplara yönelik denetimlerini sıkılaştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir’in Urla ilçesi açıklarında kapsamlı bir operasyona imza attı. Devriye görevini yürüten ekiplerin dikkati sayesinde, içinde onlarca kişinin bulunduğu bir lastik bot tespit edilerek güvenli bir şekilde durduruldu. Operasyon neticesinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalanırken, organizatör olduğundan şüphelenilen bir şahıs da gözaltına alındı.

Lastik bottan 11 çocuk çıktı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre, Urla açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği tespit edilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeksizin sahil güvenlik botları yönlendirildi. Durdurulan deniz aracında yapılan incelemelerde, umuda yolculuk adı altında hayatlarını tehlikeye atan ve 11’i çocuklardan oluşan toplam 28 düzensiz göçmen tahliye edildi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla bota müdahale edilerek olası bir deniz faciasının önüne geçilmiş oldu.

Organizatör şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Gerçekleştirilen operasyon sadece düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla sınırlı kalmadı. Bot içerisinde yapılan kontrollerde, yasa dışı geçişi organize ettiği değerlendirilen bir şüpheli ile yine illegal yollardan ülkeyi terk etmeye çalışan bir kişi daha güvenlik güçlerince kıskıvrak yakalandı. İnsan kaçakçılığına yönelik adli sürecin başlatılması amacıyla şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili tahkikatın geniş çaplı sürdürüldüğü bildirildi.

Göç idaresine teslim edildiler

Denizden sağ salim karaya çıkarılan 28 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından limana getirildi. Buradaki resmi işlemlerin tamamlanmasına müteakip göçmenler, sınır dışı edilme veya kayıt altına alınma süreçlerinin yönetilmesi amacıyla İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bölgede yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik denizden ve havadan yürütülen denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

