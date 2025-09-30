Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşanan olay, yakın zamanda nişanlanan genç bir çifti trajik bir şekilde ayırdı. Yusuf Günar (26), nişanlısı ile birlikte ceviz toplamak için gittiği Dağlı Mahallesi’nde talihsiz bir kaza yaşadı. Günar, toplama sırasında kullandığı metal çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralandı. Olayı gören nişanlısı İkbal Yıldırım, hemen özel aracıyla Yusuf’u hastaneye yetiştirmek için yola çıktı.

Kaza Hastaneye Giderken Yaşandı

Yaşanan ilk şokun ardından ambulans beklemeden harekete geçen İkbal Yıldırım, aracıyla Tabiye Mahallesi'nden geçerken bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sulama kanalına devrildi, motosiklet ise bahçeye savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında Yusuf Günar, nişanlısı İkbal Yıldırım ve motosiklet sürücüsü Burak H. bulunuyordu.

Son Nişanlılık ve Kaza Öncesi Hayatı

Yusuf Günar, yaklaşık iki hafta önce nişanlandığı İkbal Yıldırım ile birlikte geleceğe dair planlar yapıyordu. Günar, Erdemli’de ailesiyle birlikte tarım işleriyle uğraşıyor, köy yaşamına adapte bir hayat sürüyordu. Çocukluk ve gençlik yılları köyde geçen genç adam çevresinde sevilen, çalışkan birisi olarak tanınıyordu.

Hayatını Kaybettiği Anlar

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan yaralılar arasında durumu en ağır olan Yusuf Günar’dı. Elektrik akımına kapılıp yüksekten düşmesinin ardından trafik kazasında da ağır travma yaşayan Günar, hastanenin acil servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nişanlısı İkbal Yıldırım ve motosiklet sürücüsünün ise tedavilerine devam ediliyor.

Soruşturma ve Tepkiler

Olay sonrası güvenlik güçleri hem elektrik kazası hem de meydana gelen trafik kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yusuf Günar’ın ölüm haberi ilçede derin üzüntüye neden olurken çiftin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretlerinde bulunuyor. Yakın zamanda yapılan nişanı ve genç yaşta toprağa verilen Yusuf Günar’ın kaybı, bölgede “talihsizliğin böylesi” yorumlarına yol açtı.